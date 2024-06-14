موديست يقود هجوم الأهلي في التشكيل المتوقع لمواجهة فاركو

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فاركو في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة للبطولة.

الأهلي يعود إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد شهر و3 أيام من المباراة الأخيرة للفريق أمام بلدية المحلة والتي فاز فيها الأهلي 2-1.

وبشكل عام ستكون مباراة الليلة هي الأولى للأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه بالفوز على الترجي التونسي يوم 25 من مايو الماضي، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

وشهدت قائمة الأهلي غياب 11 لاعبًا لأسباب مختلفة، حيث يغيب محمد هاني لحصولة على إجازة زفاف، ويغيب وسام أبو علي، أكرم توفيق، بيرسي تاو ومصطفى مخلوف للإصابة، فيما يغيب كريم نيدفيد، حمزة علاء، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية وإمام عاشور.

الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات وأنطوني موديست.