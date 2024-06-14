سول: زعيم كوريا الشمالية أرسل الملايين من قذائف المدفعية لروسيا

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك إن الشطر الشمالي أرسل حاويات إلى روسيا يعتقد أنها تحمل نحو خمسة ملايين قذيفة مدفعية، ورجح أن يطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزيد عندما يزور بيونجيانج قريبا.

وأضاف وزير الدفاع الكوري الجنوبي، في مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرج، أن سول رصدت عشرة آلاف حاوية شحن أرسلتها كوريا الشمالية إلى روسيا، والتي تستطيع حمل ما يصل إلى 8ر4 مليون قذيفة مدفعية، من تلك التي يستخدمها بوتين في قصف أوكرانيا.

وتابع شين: "من المتوقع أن بوتين يسعى إلى تعاون أمني أوثق مع كوريا الشمالية، وخاصة فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية مثل قذائف المدفعية الضرورية لتحقيق النصر."

و قال إن الشطر الشمالي أرسل عشرات الصواريخ الباليستية لمساعدة بوتين في الهجوم على جارته أوكرانيا.

وفي مقابل الذخيرة، أرسلت روسيا لكوريا الشمالية تكنولوجيا للمساعدة في خططها لنشر أقمار تجسس، إضافة لأسلحة تقليدية مثل الدبابات والطائرات.

ومن المقرر أن يزور بوتين كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، على أقرب تقدير، بحسب ما ذكرته صحيفة دونجا إيلبو الكورية الجنوبية.

وستكون تلك هي زيارة بوتين الأولى للبلاد منذ يوليو 2000.