فحص 1072 مواطنا بالمجان في قافلة طبية شاملة بقرية خزان عاشور بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة" يومي الأربعاء والخميس الماضيين في قرية خزان عاشور بمركز كفر سعد.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن القافلة استقبلت 1072 مواطناً، تم إحالة 5 منهم لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين.

أضاف الدكتور عبد الجواد أنه تم إجراء 155 تحليلاً بمعمل الدم، و27 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص 17 حالة بالأشعة، و20 حالة بالسونار.

كما تم فحص 140 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، بالإضافة إلى عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي حضرها 100 مواطن.

وأشارت الدكتورة سها خيري المكاوي إلى أن القافلة تضمنت 11 عيادة تخصصية في 9 تخصصات طبية مختلفة، بالإضافة إلى وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل، مؤكدة أن جميع المواطنين تلقوا خدمات الكشف والعلاج من الصيدلية بالمجان.