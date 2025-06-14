وزير خارجية إيران: المحادثات النووية مع أمريكا ليس لها ما يبررها

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني " ليس لها ما يبررها" بعد الهجمات الإسرائيلية، وهو ما يشير على الأرجح إلى عدم إجراء مفاوضات كانت مقررة غدا الأحد في سلطنة عمان .

ولكن عراقجي لم يقل صراحة إن المحادثات ألغيت.

وجاءت تصريحات عراقجي في مكالمة هاتفية مع الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وقال عراقجي في بيان إن الهجمات الإسرائيلية كانت "نتيجة الدعم المباشر من واشنطن"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية(أرنا) الرسمية. ونفت الولايات المتحدة تورطها في الهجمات الإسرائيلية.