مقتل 19 شخصا في الكونغو جراء الفيضانات

ذكرت السلطات، اليوم السبت، أن فيضانا كبيرا ضرب عدة أحياء في عاصمة الكونغو، كينشاسا، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وسبب دمارا شديدا.

ونقلت إذاعة "توب كونجو" عن فولجينس بولوكومي العمدة المحلي قوله إن أمطارا غزيرة تسببت أمس الجمعة واليوم السبت في فيضانات وانزلاقات أرضية في حي نجاليما غربي كينشاسا، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل.

وأضاف أن طريقين انقطعا عن المدينة أيضا.

وقال العمدة جان- سيرج بوبا إن شخصين آخرين توفيا إثر إسقاط الفيضان لجدار في حي ليمبا جنوبي المدينة. ولحقت أضرار بمعسكر للشرطة وجسر.

وقال أحد سكان المدينة، ويدعى كلوفيس كالينجا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "سمعنا ضوضاء صاخبة في الساعة 0300 صباحا. وعندما خرجنا كان جدار الجيران قد انهار. وتوفي الرجل وزوجته، وخلفا خمسة أطفال نجوا دون إصابات".