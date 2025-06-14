ارتفاع حصيلة وفيات تحطم طائرة هندية إلى 270 شخصا

قال مسئولون، اليوم السبت، إن حصيلة وفيات حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية "أير إنديا"، قد ارتفعت إلى 270 شخص، على الأقل، في ولاية جوجارات، ومازالت فرق البحث والإنقاذ تواصل تمشيط موقع إحدى أسوأ كوارث الطيران الهندي لليوم الثالث، على التوالي.

وسقطت الطائرة طراز "بوينج 787" التي كانت متجهة إلى لندن فوق مبنى مهجع تابع لإحدى كليات الطب في منطقة سكنية بمدينة أحمد أباد شمال غربي البلاد، بعد دقائق من إقلاعها أمس الأول الخميس، مما أسفر عن وفاة 241 شخصا كانوا على متنها و29 شخصا على الأقل كانوا على الأرض. ولم ينج إلا راكب واحد.

وأضاف المسئولون أن فرق الإنقاذ التي واصلت عملها حتى وقت متأخر من أمس الجمعة، عثرت على 25 جثة على الأقل بين الحطام.

وقال الدكتور دافال جاميتي، في المستشفى المدني في إسلام أباد لوكالة "أسوشيتد برس" (أ ب)، إن المستشفى استقبل 270 جثة، مضيفا أن الراكب الوحيد الناجي من الحادث لايزال تحت الملاحظة بسبب بعض جروحه.

وتابع جاميتي اليوم السبت: "هو بخير وسوف يكون مستعدا للخروج من المستشفى قريبا".

وعثر المحققون أمس الجمعة، على مسجل البيانات الرقمية (الصندوق الأسود)، فوق سطح مبنى قريب من موقع الحادث. ومن المرجح أن يؤدي إلى أدلة بشأن سبب الحادث.