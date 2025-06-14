كوليبالي قبل مواجهة ريال مدريد: نمتلك عقلية الفوز وسنهزم أي فريق

أبدى السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي، ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تقديم أداء قوي خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الزعيم قادر على مقارعة أي منافس.

ويستهل الهلال مشواره بمواجهة نارية أمام ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كوليبالي في تصريحات تلفزيونية: "نمتلك فريقًا مميزًا يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، مع مدرب جديد يعرف جيدًا ما يريد، ورغم قصر فترة التحضيرات، إلا أننا سنقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف: "لم نكن في أفضل حالاتنا الموسم الماضي، ونسعى لتعويض ذلك من خلال البطولة العالمية، نمتلك عقلية تنافسية وروحًا عالية بين اللاعبين، وهو ما سيساعدنا على الظهور بصورة مشرفة".

وتابع مدافع الهلال: "هدفنا الأول هو تجاوز دور المجموعات، ثم التفكير في المراحل الإقصائية خطوة بخطوة. لدينا الحافز والرغبة لإسعاد جماهيرنا".

وعن مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، أوضح كوليبالي: "أعرفه جيدًا، فهو مدرب ذكي ويملك خبرة كبيرة، وسبق له العمل مع ميلينكوفيتش سافيتش، وهذا يمنحه ميزة إضافية لفهم إمكانيات اللاعبين وتوظيفها بالشكل الأمثل".

واختتم تصريحاته بالتأكيد: "نستطيع الفوز أمام أي فريق، وسنقاتل منذ أول مباراة لنقدم أقصى ما لدينا. طموحنا كبير وسنحاول تقديم 200% من مجهودنا من أجل إسعاد الجماهير".