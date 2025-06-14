زيلينسكي: أوكرانيا تصد هجوما روسيا على سومي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجيش الأوكراني يعمل الآن على احتواء الهجوم العسكري الروسي في منطقة سومي شمال شرقي البلاد.

وذكر زيلينسكي أمس الجمعة في كييف، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا اليوم: "إننا نعمل على تسوية الموقع بالأرض. الأمر المهم هو أن هناك 53 ألف روسي هناك".

وأضاف الرئيس: "إن القتال يدور هناك على طول الحدود. عليكم أن تفهموا أنه يتم منع العدو من التقدم هناك".

ويخوض الجانبان قتالا ضاريا على طول خطوط الجبهة الشرقية والجنوبية منذ أكثر من ثلاث سنوات منذ شنت موسكو غزوا شاملا لأوكرانيا.

ورغم ذلك، يهدد الهجوم الروسي الأحدث بالتوغل داخل أوكرانيا بشكل أعمق من الشمال فيما تحاول موسكو إنشاء ما يطلق عليه منطقة عازلة في منطقة سومي لحماية أراضيها من الهجمات.

ووفقا لزيلينسكي، لم تتقدم القوات الروسية إلا سبعة كيلومترات فقط من الحدود.