مياه الأقصر تبحث توصيل خدمة الصرف الصحي إلى شارع مصر

أجرى اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة ميدانية اليوم السبت، بمنطقة شارع مصر؛ لمعاينة الموقع ودراسة إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحي للشارع.

وأوضح رئيس الشركة، في بيان اليوم، أن المعاينة الفنية تضمنت دراسة تنفيذ خط انحدار يربط شارع مصر بشبكة الصرف الصحي إما على منطقة البياضية أو على مدينة الأقصر، وذلك وفقًا للمناسيب القائمة، على أن يتراوح طول الخط المقترح بين 400 إلى 600 متر تقريبًا.

وشارك في الجولة رئيس قطاع التخطيط، ومدير عام المياه، ورئيس القطاع التجاري، ومدير إدارة البياضية، بجانب مقاول التنفيذ.

وأكد "رمضان"، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وذلك تماشيًا مع توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الذي حرص على متابعة أوضاع شارع مصر ميدانيًا خاصة خلال أوقات الذروة الليلية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزوار.