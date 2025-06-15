إسرائيل تقصف منشأة صواريخ تحت الأرض تضم صواريخ أرض-أرض وكروز بغرب إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت أنه قصف منشأة تحت الأرض تضم صواريخ "أرض-أرض" و"كروز" في مدينة خرم آباد بغرب إيران.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إيفي ديفرين للصحافيين "هذا موقع مهم، حتى أنه تم عرضه سابقا في فيديو دعائي من قبل النظام الإيراني"، في إشارة الى لقطات عرضها الحرس الثوري في وقت سابق من هذا العام، قال إنها تعود لقاعدة صاروخية جديدة تحت الأرض، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

وأضاف ديفرين "تم استهداف الموقع، كما تم القضاء على كبار المسؤولين المرتبطين به"، مشيرا إلى أن "عشرات المواقع المماثلة تم تدميرها أيضا".

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن الموقع كان يحتوي على "أنفاق تخزين لصواريخ أرض-أرض وصواريخ كروز، بالإضافة إلى منصات إطلاق".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية السبت بوقوع ضربات على محافظة لرستان، حيث تقع مدينة خرم آباد.

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن ضرباته الجوية في إيران أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 20 قائدا عسكريا إيرانيا، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة محمد باقري.

كما أعلنت إسرائيل أن الضربات أسفرت عن مقتل تسعة من كبار العلماء والخبراء النوويين الإيرانيين.

وفي المقابل، قالت إيران إن عدد القتلى بلغ 78 شخصا على الأقل.