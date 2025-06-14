توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بضرب كل هدف تابع للنظام في إيران.

وقال نتنياهو في كلمة مصور، إن الغارات التي نفذتها إسرائيل اعتبارا من الجمعة ألحقت ما زعم أنها ضربة فعلية ببرنامج طهران النووي، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنضرب كل موقع، كل هدف تابع للنظام.. ونحن وجهنا ضربة فعلية لبرنامجهم النووي".

وتابع: "لقد عبّدنا طريقًا إلى طهران.. قريبا جدًا سترون الطائرات الإسرائيلية، سلاح جوّنا، طيّارونا، في سماء طهران".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق السبت أن حملته الجوية المتواصلة سمحت له بتحقيق حرية الحركة في الأجواء من غرب إيران وصولا إلى طهران، حيث شنّت 70 طائرة حربية ضربات خلال الليل.

وصرح نتنياهو: "ما رأوه حتى الآن لا يقارن بما سيرونه من قوتنا خلال الأيام المقبلة.. نحن نتحرك بكامل قوتنا للقضاء على هذا التهديد المزدوج على دولة إسرائيل"، في إشارة الى برنامجي طهران النووي والصاروخي.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.