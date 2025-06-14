مسئولون إيرانيون كبار: هجماتنا ستمتد إلى القواعد الأمريكية في المنطقة

أفاد مسئولون عسكريون إيرانيون كبار، صباح السبت، بأن الضربات الإيرانية ستستمر، مشيرين إلى توسع الحرب خلال الأيام المقبلة.

وأضافوا في تصريحات لوكالة «فارس»: «الحرب التي بدأت مع اعتداءات الكيان الصهيوني ستتوسع خلال الأيام القادمة؛ لتشمل جميع المناطق المحتلة التابعة لهذا الكيان وقواعد الولايات المتحدة في المنطقة، وسيكون المعتدون هدفاً لردّ إيراني حاسم وواسع النطاق».

🔹قال مصدر مطّلع، نقلاً عن كبار القادة العسكريين لوكالة فارس: إن الحرب التي بدأت مع اعتداءات الكيان الصهيوني ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل جميع المناطق المحتلة التابعة لهذا الكيان وقواعد الولايات المتحدة في المنطقة، وسيكون المعتدون هدفاً لردّ إيراني حاسم وواسع النطاق. — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) June 14, 2025

ودخل تبادل الضربات بين الجيشين الإسرائيلي والإيراني يومه الثاني، السبت، مع توجيه إيران ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة إلى مواقع في إسرائيل.

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن عددا من الطائرات الانتحارية من طراز «آرش» التابعة للجيش الإيراني تمكنت من إصابة أهداف محددة في عمق الأراضي المحتلة وتدميرها بالكامل.

فيما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية يوم الجمعة، بأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل أسفرت عن تدمير تسعة مبان في رامات جان، وهي إحدى ضواحي مدينة تل أبيب الساحلية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أنه تم إخلاء المئات من الشقق عندما ضرب صاروخ أحد المباني.

وأصيب ما لا يقل عن 63 شخصا حتى الآن، اثنان منهم بجروح خطيرة، وفقا لموقع «واي نت» الإخباري.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إيران أطلقت أكثر من 100 صاروخ نحو الأراضي الإسرائيلية، ثم أُطلقت دفعة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.

وبحسب وسائل الإعلام، أدى الدمار إلى احتجاز العديد من السكان في الموقع، كما لحق دمار كبير بمواقع أخرى، وتم إخلاء عشرات السكان، حيث ستقوم البلدية بنقلهم إلى مراكز إيواء.