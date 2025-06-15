حريق في منشأة استراتيجية قرب حيفا جراء سقوط صواريخ إيرانية

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بثت منصات فلسطينية وعربية، مشاهد لاندلاع نيران في منشأة استراتيجية قرب مدينة حيفا، جراء سقوط صواريخ إيرانية.

🔴 حرائق وانفجارات في حيفا عقب سقوط صواريخ إيرانية شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/qCIx1k5mdY — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) June 14, 2025



وأظهرت المشاهد، نيران هائلة جراء سقوط الصاروخ الذي فشلت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في اعتراضه.

توثيق للحظة إصابة صاروخ إيراني بشكل مباشر أحد أهداف الاحتلال في حيفا المحتلة. pic.twitter.com/wO4JP010Wy — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) June 14, 2025



بدأت إيران شن موجة جديدة من الهجمات على إسرائيل، ضمن معركة حامية بين الجانبين.

وقال التلفزيون الإيراني، إن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجومًا مركبًا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

يأتي هذا فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش، بانطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.

وصعَّدت إسرائيل اليوم من ضرباتها على إيران، فيما أدخلت الحرب إلى نقطة تحول بعد هجوم على منشآت غازية، وهو ما حذرت منه طهران وتوعد برد مماثل عليه.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.



