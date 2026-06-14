قال اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تم التعامل الفوري والسريع مع حادث انقلاب مقطورة محملة بالأسمنت أمام قرية الزيات، من خلال تواجد أجهزة مجلس المدينة متمثلة في نائب رئيس المدينة لقطاع قرى شرق السيد خلف، ورئيس قرية الزيات.

كما تم اتخاذ اللازم ورفع الأسمنت من الطريق، مع تواجد رجال المرور، والطريق مفتوح أمام حركة السيارات بالطريق الدولي الساحلي.

وأوضح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، في بيان اليوم الأحد، أنه تم عمل كردون حول حادث المقطورة المحملة بالأسمنت التي تعرضت للانقلاب، والتواصل مع قيادة الطريق للإبلاغ عن الحادث، وعودة حركة سير السيارات بالطريق الدولي دون إصابات أو وفيات.

ورفع مركز ومدينة مرسى مطروح، آثار الحادث من كميات الأسمنت وفتح الطريق بالكامل أمام الحركة المرورية، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت غرفة العمليات وإدارة المرور قد تلقت بلاغًا يفيد حادث انقلاب مقطورة محملة بالإسمنت أمام قرية الزيات قبل كوبري الماظة بالكيلو 35 طريق الإسكندرية مطروح، وانتقل مجلس المدينة والمرور وسيارات الإسعاف والمعدات المخصصة لرفع حمولة الإسمنت من على الطريق، والتي تسببت في إغلاق جزئي لأحد حارات الطريق الدولي.