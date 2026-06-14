منطقة جنوب سيناء الأزهرية تعلن أوائل الشهادة الابتدائية

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية، للعام الدراسي 1447 هجرية – 2026 ميلادي.

وحصلت على المركز الأول الطالبة، ريتاج عبد الرؤوف محمد، طالبة بمعهد طور سيناء الابتدائي، بمجموع 700 درجة، بنسبة 100%، والمركز الثاني الطالب ياسين إبراهيم السماحي، بمعهد طور سيناء الإبتدائي، بمجموع 699,5 درجة، بنسبة 99,92%، والثاني مكرر الطالب مالك عبد الله حلمي، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 699,5 درجة، بنسبة 99,92%، والمركز الثالث الطالبة شروق محمد فريد رفاعي، طالبة بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 699 درجة، بنسبة 99,85%، وحصل على المركز الرابع الطالب عبدالله محمد مسعد، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 698,5 درجة، بنسبة 99,78%، وحصلت الطالبة وسم محمد عبد الحليم، بمعهد طور سيناء الابتدائي على المركز الرابع مكرر، بمجموع698,5 درجة، بنسبة 99,78%.

وحصل على المركز الخامس الطالبة نورسين أحمد عبدالعزيز، طالبة بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 697 درجة، بنسبة 99,52%، وحصل على المركز الخامس الطالب آدم أمجد معروف، طالب بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 695,5 درجة، بنسبة 99,25 %، وحصلت الطالبة ياسمينا سامح إبراهيم، بمعهد طور سيناء النموذجي، على المركز السادس مكرر بمجموع 695,5 درجة، بنسبة 99,25 %.

كما حصلت الطالبة فريدة محمد زكي، بمعهد طور سيناء النموذجي، على المركز السادس مكرر بمجموع 695,5 درجة، بنسبة 99,25%.

وقدم الدكتور مصطفى نجيب محمود، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، التهاني للطلاب الأوائل والطلاب الناجحين وأسرهم ، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والاجتهاد خلال المراحل التعليمية المقبلة.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026، بعد اعتمادها من الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف.

وللتعرف على النتيجة عبر الرابط: