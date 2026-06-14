طلاب الأزهر بالشرقية يشكون من امتحان اللغة الأجنبية الأولى: يحتاج تركيزا والوقت غير كافِ

اشتكى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية من مستوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الذي أدوه اليوم ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 - 2026، حيث وصفه بعض الطلاب بأنه جاء ما بين مستوى الطالب فوق المتوسط والممتاز، بينما رأى آخرون أنه أكثر صعوبة مقارنة بامتحانات الأعوام السابقة.

ورصدت "الشروق" آراء عدد من الطلاب عقب خروجهم من اللجان بمعهد فؤاد خميس بمدينة العاشر من رمضان، حيث أكد عدد منهم أن الامتحان تضمن أسئلة احتاج معظمها إلى قدر كبير من التفكير والتركيز، مشيرين إلى أن الوقت المخصص للإجابة لم يكن كافيا لإنهاء جميع الأسئلة بالشكل المطلوب.

في المقابل، أوضح طلاب آخرون أن الامتحان كان صعبا إلى حد كبير، وتضمن أسئلة في مستوى الطاب الممتاز.

وأبدى عدد من الطلاب تحفظهم على مستوى بعض الأسئلة، مؤكدين أنها جاءت أكثر صعوبة من المتوقع، وتجاوزت في مستواها ما اعتادوا عليه في امتحانات السنوات الماضية.