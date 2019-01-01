الأولى علمي علوم بسوهاج لوزير التعليم: «أحلم بالسير على درب أبي وأمي»

قالت الطالبة هاجر محمد، الحاصلة على المركز الأول على الجمهورية في الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، والحاصلة على مجموع 410 درجات، والتي تنتمي لمدرسة الأرقم الثانوية بسوهاج: مكنتش بذاكر عدد ساعات معينة وكان كل يوم بظروفه بس كنت بذاكر أول بأول، وكان أملي في ربنا كبير ودعيته كتير والحمد لله استجاب دعايا، مؤكدة أن والديها ساعداها باستمرار وحمساها للسير نحو هدفها وتحقيقه والوصول إليه".

وأضافت أنها علمت بنتيجتها من اتصال وزير التربية والتعليم بها، والذي أخبرها بمجموعها وحصولها على المركز الأول.

وأضافت هاجر أن الوزير أخبرها بالنتيجة ثم سألها عن الكلية التي تتمنى الدراسة بها، لتخبره على الفور أنها كلية الطب، لتسير على درب والدها ووالدتها، واللذين يعمل كل منهما مدرس مساعد بكلية الطب، مضيفةً: "لما عرفت طرت من على الأرض من الفرحة".

وأكدت الطالبة "هاجر محمد زاكي على" بمدرسة الدعوة الإسلامية بنات بسوهاج، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة 2019 "علمي علوم" أن "تفوقها هذا توفيق من الله عز وجل، وأنها سجدت لله شكرا عند سماعها خبر تفوقها وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ومحادثة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لها، والتي اسعدتها كثيرا، وان الله كلل مجهودها بالنجاح، ولم يذهب هباء منثورا".

وأشارت أنها كانت تراعي ربها فى كل خطواتها، وكانت تقتدى بالرسول الكريم، وترسم هدفا واضحا لها منذ الصغر، وهو الالتحاق بكلية الطب، وأن للأسرة دور كبير في تفوقها، حيث كان والديها يعملان على توفير كافة سبل الراحة لها، وإبعادها عن المشاكل وتلبية كافة متطلباتها، وتشجيعها علي تحقيق هدفها وهو الالتحاق بكلية الطب.

وأضافت "أنها كان تأخذ دروس خصوصية في كافة المواد، وأنها كان تخاف من جميع المواد على حد سواء، السهل منها والصعب، لأنها كانت ترغب في الدرجات النهائية، فلابد أن تعطى كل مادة قيمتها ومقدارها الصحيح، ولم تكن تستهين باي مادة كانت، لذا تمكنت من الحصول على الدرجات النهائية في كافة المواد".

وأكد الدكتور محمد زاكي علي، أستاذ الأشعة بكلية طب سوهاج، أنه كان يتوقع أن تحصل ابنته على أحد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية 2019، ولكنة لم يتوقع أن تكون الأولى على الجمهورية 2019، مؤكدة أنها حصلت على المستوى الأول على مستوى المحافظة في المرحلة الإعدادية.

وأوضح أنه كان يدعو لابنته كثيرا أن يوفقها الله، ويكلل مجهودها بالنجاح، وكان يدعوها أن توثق علاقتها بربها فيكرمها في كل شيء، وقد حدث بالفعل وأكرمها الله بتفوقها وحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية 2019 علمي علوم.

وتقدم والد «هاجر» بالشكر لكافة المعلمين الذين ساعدوا ابنته على التفوق، ووجه الشكر الى والدتها على الأخص التي كانت تسعى دائما لخدمتها، وتوفير كل ما يلزمها وتهيئة الجو المناسب لها للاستذكار.

وأكدت الدكتور فاطمة الزهراء صلاح الدين، أستاذ مساعد بقسم الباثولوجي بكلية طب سوهاج، أنها بكت فرحا عند سماعها بخبر تفوق ابنتها وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية 2019، وسجدت لله شكرا وحمدا على ذلك، وكان شعورها بالفرح لا يوصف.

وأضافت أن على كل طالب وطالبة وأولياء الأمور أيضا أن يعملوا على تقوية علاقتهم بربهم، لأن ذلك سبب السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة، وأن على الجميع أن يضع هدف لنفسه يسعة إليه، وأن ابنتها قريبة من الله في أفعالها وأقوالها ولذلك أكرمها الله بالتفوق والنجاح.



