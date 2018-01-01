«مسافرون»: توقعات بوصول 2 مليون سائح ألمانى لمصر بنهاية العام 

عاطف عبداللطيف: عودة الألمان لطابا تشجع الإنجليز والروس لاستئناف رحلاتهم لشرم الشيخ
توقع الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن يتجاوز عدد السياح الألمان إلى مصر خلال عام 2019 نحو 2 مليون سائح.
«السياحة الألمانية لمصر فى ارتفاع مستمر ففى عام 2017 بلغ عدد السائحين الألمان فى مصر أكثر من 1.2 مليون سائح ليحتل الألمان المرتبة الأولى من ضمن الوافدين الأجانب إلى مصر وبلغ فى 2018 نحو مليون و707 آلاف سائح تقريبا، مسجلا أعلى نمو فى السوق الاوروبية للسياحة الوافدة لمصر» ــ تبعا لتصريحات عبداللطيف.
أضاف أن رفع حظر السياحة الالمانية عن طابا سيشجع الروس والبريطانيين على عودتهم من جديد لمنطقة جنوب سيناء؛ لأن ألمانيا من الدول الرائدة فى الاتحاد الأوروبى مثل فرنسا وأى تحرك لها يتبعه تحركات مماثلة من مختلف دول الاتحاد.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن عودة السياحة الألمانية لطابا هو دليل قوى على حالة الأمن والاستقرار فى منطقة سيناء والعودة لطابا معناها العودة لجميع مدن سيناء «طابا ونويبع ودهب وسانت كاترين» ولابد من تطوير هذه المنطقة والاهتمام بها لأنها ستشهد حركة سياحة كبيرة مع العلم بأن ألمانيا كانت من أكبر الدول التى يقوم سائحوها بزيارة سانت كاترين ومعالمها الدينية.
وأكد عبداللطيف أنه بمزيد من الجهد فى التسويق وزيادة رحلات الطيران بين مصر والمدن الالمانية والمشاركة فى بورصة برلين بباقة متميزة من العروض السياحية سيتضاعف عدد الالمان ولابد أيضا من التسويق الجيد لمنطقة الساحل الشمالى.
وشدد رئيس جمعية مسافرون على ضرورة تطوير الفنادق واسطول النقل السياحى لاستيعاب الحركة السياحية المنتظرة، وذلك من خلال توفير التمويل المطلوب من البنوك بفوائد مناسبة وتدريب العاملين بالقطاع السياحى على أعلى مستوى خاصة بعد خروج العديد من العاملين بالسياحة المتميزين عقب السنوات العجاف التى تعرض لها القطاع.
وقال إن السياحة الالمانية مهمة جدا بالنسبة لمصر، مؤكدا أن الألمان لديهم رغبة قوية لزيارة مصر وقضاء أجازاتهم خاصة فى منطقة البحر الاحمر سواء الغردقة أو مرسى علم بشكل خاص.
وأشار إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر وألمانيا لها دور كبير فى رفع الحظر المفروض على السياح الالمان فى طابا وتنشيط الحركة السياحية ولا أحد ينسى الصورة التى جمعت أنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا والرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الاهرامات فهى رسالة من ميركل للالمان لزيارة مصر.
ونوه د. عاطف عبداللطيف إلى ضرورة استثمار الزخم فى العلاقات بين مصر وألمانيا فى جذب مزيد من السياحة الالمانية للسوق المصرية من خلال حملات دعائية وتسويقية كبيرة هناك للسائح الالمانى وعرض مختلف الانشطة السياحية فى مصر سواء الشاطئية او الثقافية او البيئية والاستشفائية العلاجية وكذلك مسار العائلة المقدسة خاصة ان السائح الالمانى يتميز بأنه مرتفع الانفاق فى رحلاته ويفضل السياحة الشاطئية والكلاسيكية.