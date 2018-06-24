صحيفة: شركة فنزويلية تواصل إمداد كوبا بالنفط رغم العقوبات الأمريكية

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ذكرت صحيفة إسبانية أن شركة فنزويلية تقوم بإمداد كوبا بنحو 60 ألف برميل من النفط يوميا "بطرق غير مشروعة" فى تحايل على العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن صحيفة (إيه بي سي) أن شركة "بتروليوس دي فنزويلا إس إيه" تقوم بإمداد كوبا بتلك الكميات من النفط.

وأضافت أن سفنا لقراصنة تحمل أعلاما فنزويلية أو أجنبية تغادر كوبا كل أسبوع من موانئ محلية ليس لها شهادات اعتماد دولية ومن ثم تتحايل على العقوبات.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أرسل النفط إلى كوبا من أجل سداد مستحقات ضباط المخابرات الكوبيين والأطباء المقيمين في فنزويلا.