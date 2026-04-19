حسم فريق النصر التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2 بعدما انتصر برباعية نظيفة على الوصل الإماراتي.

وبادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر في الدقيقة 11، قبل أن يضيف إينيجو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 24، ثم سجل عبد الله العمري الهدف الثالث في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني لم يصل الوصل إلى مرمى النصر إلا قليلا، ونجح ساديو ماني من تسجيل الهدف الرابع في المباراة عند الدقيقة 80.

وسينتظر النصر الفائز من مباراة الأهلي القطري مع الحسين الأردني في اللقاء الذي سيقام في الدور ربع النهائي، وذلك لمواجهته في نصف النهائي بالبطولة الآسيوية.

يشار إلى أن رونالدو وصل إلى 969 هدفا في مسيرته الكروية، ليواصل رحلته الإعجازية من حلم الهدف رقم 1000 إذ أنه يحتاج إلى 31 هدفا ليصل إليه.

ولعب صاحب الـ 41 عاما في الموسم الحالي 29 مباراة بواقع 2489 دقيقة، سجل خلالها 25 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.