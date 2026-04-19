رئيس قناة السويس: منفتحون على التعاون مع النقابات المهنية

نقيب الصحفيين: الهيئة تقوم بدور مجتمعى هام.. ونتطلع إلى التعاون في مجالات التدريب

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعى من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والانفتاح على التعاون مع النقابات المهنية.

وأعرب ربيع عن تقديره لدور نقابة الصحفيين فى تعزيز الوعى الوطنى لدى الصحفيين والتعبير عن مصالح الوطن.

جاء ذلك على هامش فعاليات البرنامج التدريبى لصحفيى محافظات القناة والشرقية والدقهلية وسيناء الذى يستضفيه مركز الإبداع والتميز التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وبحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، والمهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بالهيئة، ووكيل نقابة الصحفيين لشئون التدريب وتطوير المهنة محمد سعد عبد الحفيظ.

وأوضح ربيع أن هيئة قناة السويس تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب المهنى للعاملين بالهيئة ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بالعنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين فى جميع التخصصات وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا من خلال أكاديمية التدريب البحرى والمحاكاة ومركز الإبداع والتميز.

وأشار ربيع إلى أن مركز الإبداع والتميز تمتد خدماته التدريبية لتشمل تقديم برامج خارجية والتنسيق مع مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة لتنظيم واستضافة برامج تدريبية فى مختلف التخصصات.

من جهته عبر نقيب الصحفيين عن تقديره لهيئة قناة السويس والدور المجتمعى الذى تقوم به، خاصة فى مجال تدريب وتأهيل وتطوير مهارات الصحفيين، لافتا إلى أن مركز الإبداع والتميز التابع للهيئة يمثل نقلة كبيرة فى مجال التطوير المهنى.

وأشاد البلشى بهيئة قناة السويس لدعمها ومشاركتها فى دعم البرنامج التدريبى، كما أشاد بالبرامج التدريبية التى يوفر مركز الإبداع والتميز، لافتا إلى أن التعاون بين النقابة والمركز سيتم تعميقه خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب وكيل نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ عن تطلعه لتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس ونقابة الصحفيين، وذلك فى ضوء حرص النقابة على ال تواصل مع مؤسسات الدولة.

وأكد عبد الحفيظ أن التعاون مع مركز الإبداع والتميز يعد فرصة جيدة ستساهم فى دعم مسيرة التدريب بالنقابة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن مركز تدريب النقابة مستعد على تبادل الخبرات مع مركز الإبداع والتميز التابع لهيئة قناة السويس، معربًا عن تقديره للهيئة على دعمها للصحفيين.

وانطلقت أول أمس فعاليات البرنامج التدريبى الذى تنظمه نقابة الصحفيين بمركز الإبداع والتميز بمحافظة الإسماعيلية، والموجه لصحفيى إقليم القناة وسيناء والشرقية والدقهلية، وذلك فى إطار جهود دعم وتطوير مهارات الصحفيين ومواكبة التحولات الرقمية فى صناعة الإعلام.

ويستمر البرنامج على مدار أربعة أيام، وينفذ بالتعاون بين لجنة التدريب بنقابة الصحفيين والمرصد المصرى للصحافة والإعلام، بدعم من هيئة قناة السويس.