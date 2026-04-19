اتحاد اليد يفرض عقوبات رادعة على الأهلي وسبورتنج بعد أحداث نهائي الجمهورية

أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، قرارات رسمية بشأن أحداث مباراة الأهلي وسبورتنج في نهائي بطولة الجمهورية مواليد 2010 بنين، والتي أُقيمت يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026 بصالة سيتي كلوب بشبين الكوم، وذلك عقب ما شهدته من أحداث شغب بعد نهاية اللقاء.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد توقيع عدد من العقوبات على الناديين، حيث جاءت قراراته كالتالي:

أولًا: النادي الأهلي

تم إيقاف اللاعب عمرو أيمن إبراهيم محمد لمدة عام ميلادي حتى 16 أبريل 2027، مع تغريمه 25 ألف جنيه. كما تقرر إيقاف اللاعب زياد إبراهيم منتصر لمدة عام حتى 17 أبريل 2027، مع غرامة مماثلة.

وقرر الاتحاد أيضًا إيقاف اللاعب يوسف أحمد محمد إبراهيم لمدة 8 مباريات وتغريمه 15 ألف جنيه.

كما تقرر إقامة 6 مباريات لفريق الأهلي مواليد 2010 بنين بدون جمهور على ملعبه أو صالته، مع منع اللاعبين الصادر بحقهم عقوبات من حضور أي مباريات حتى نهاية فترة الإيقاف.

ثانيًا: نادي سبورتنج

تم إيقاف اللاعب آدم أحمد محمد عبد الخالق لمدة 10 مباريات مع غرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى توقيع غرامة مماثلة على شقيقه بسبب اقتحام أرض الملعب، مع عدم مشاركة اللاعب لحين سداد الغرامات.

كما شملت العقوبات إيقاف اللاعب حسام محمد توفيق أحمد كامل لمدة 8 مباريات وتغريمه 15 ألف جنيه، وإيقاف اللاعب علي أحمد شوكت راتب لمدة 8 مباريات مع غرامة بالقيمة نفسها.

وقرر الاتحاد إقامة 6 مباريات لفريق سبورتنج مواليد 2010 بنين بدون جمهور، مع منع اللاعبين المعاقبين من حضور المباريات حتى انتهاء مدة العقوبة.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة اليد على فرض الانضباط وتطبيق اللوائح، والتصدي لأي سلوكيات تخرج عن الروح الرياضية داخل الملاعب.