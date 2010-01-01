ضوابط مشددة للحج البرى لراحة ضيوف الرحمن.. ومخيمات متعددة الطوابق لأول مرة بمنى
تنتهى الأسبوع المقبل أعمال لجان معاينة وتوثيق حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أن قامت بمعاينة الفنادق والأبراج السكنية التى حجزتها شركات السياحة لـ36 ألف حاج مصرى يؤدون الفريضة ضمن منظومة الحج السياحى هذا العام.
حرص مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع شركات السياحة بوزارة السياحة على متابعة أعمال لجان التوثيق بمشاركة عبدالحميد عبدالحليم وكيل الوزارة للنقل السياحى؛ حيث اطمأنوا على التزام الشركات بضوابط التسكين التى اعتمدتها وزارة السياحة وفقا للخدمات التى يقدمها كل مستوى والتعاقدات التى تمت مع ضيوف الرحمن بحد أقصى 4 أفراد فقط فى الغرفة وهناك غرف فردية وثنائية وثلاثية.
أكد شلبى أن لجان معاينة سكن الحجاج الموجودة حاليا بالأراضى السعودية مستمرة فى إنهاء أعمالها فيما يخص إجراء المعاينات وتوثيق عقود السكن والتأكد من مطابقتها للضوابط التى وضعتها الوزارة. وشدد على جميع الشركات بالالتزام بإنهاء الإجراءات على المسار الالكترونى والخاصة بتسجيل عقود السكن وخدمات الطوافة والشعائر، وعقود النقل، وتسجيل بيانات الحجاج للحصول على التأشيرة لحجاج الشركات السياحة.
من جانبه قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن عددًا من حجاج السياحة هذا العام سيقيمون فى مشعر منى بمخيمات متعددة الأدوار، للمرة الأولى، مشيرا إلى أن مؤسسة طوافة الدول العربية المتعاقد معها لتقديم خدمات الإقامة والإعاشة الحجاج المصريين، حجزت عددا من المخيمات متعددة الطوابق على سبيل التجربة على أن يجرى تعميمها عند نجاحها.
وأضاف، أن نحو 70% من شركات السياحة المنظمة للحج السياحى هذا العام انتهت من معاينة وتوثيق عقود مساكن الحجاج بمكة والمدينة عبر المسار الإلكترونى للحج دون السفر للسعودية، فيما يتواجد حاليا نحو 30% من الشركات بالمملكة جميعهم من المنظمين لبرامج البرى والاقتصادى طيران؛ لمعاينة المساكن وتوثيق عقودها بعد موافقة لجان وزارة السياحة عليها.
وأوضح أن الشركات أنهت استعدادتها لموسم الحج، وتستعد حاليا لاستصدار تأشيرات الحج وتذاكر الطيران، مشيرًا إلى أن أولى رحلات الحج السياحى لهذا العام ستنطلق يوم 26 يوليو بالنسبة للمستوى البرى على أن تكون آخر الرحلات المتجهة للسعودية طيران يوم 7 أغسطس المقبل، فيما تبدأ أولى رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 15 من الشهر ذاته.
وأشار إلى أن بعثة الحج السياحى ستصطحب نحو 15 من الوعاظ والمشايخ التابعين لوزارة الأوقاف لمرافقة نحو 36 ألف حاج من حجاج السياحة هذا العام، مشيرا إلى أن مهمة هؤلاء الوعاظ ستكون إرشاد الحجاج لكيفية أداء مناسك الحج بشكل صحيح والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالفريضة.
من جانب آخر كشفت مصادر سياحية أن هناك 300 أتوبيس سياحى جاهز لنقل حجاج المستوى البرى وعددهم نحو 12 ألف حاج، مشيرا إلى أن أولى رحلات الحج البرى ستنطلق يوم 26 يوليو الجارى. وأضافت المصادر ان جميع الأتوبيسات الناقلة للحجاج هذا العام ستكون موديل 2010 فيما بعد ومزودة بجهاز التتبع الإلكترونى بجهاز GPS محدد السرعة لضمان حداثة الموديل وطفاية حريق، وحقيبة إسعافات وعدة كاملة لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر. وأشارت إلى ان حمولة الأتوبيس لن تزيد عن 40 راكبا، موضحا ان كل أتوبيس سيتواجد به سائقان أحدهما رئيسى والآخر احتياطى، منوها إلى أن جميع سائقى الاتوبيسات اجتازوا الكشف الطبى والفنى الذى تم إجراؤه لهم.
وأوضحت المصادر أنه سيتم توفير أتوبيسات احتياطية لنقل حجاج البرى، حال تعرض أى أتوبيس ناقل للحجاج لأى ظرف يمنعه من استكمال الرحلة، لافتا إلى وجود متابعة من وزارة السياحة لحركة الأتوبيسات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة سواء داخل الأراضى المصرية أو الأردنية والسعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، مشددا على ضرورة التزام السائق بعدم تحصيل أى إتاوات أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج كما يلتزم بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها الاهمال أثناء الرحلة وفى حالة مخالفة تلك الواجبات والمهام سوف يطبق عليه الجزاء القانونى فى هذا الشأن.
كانت غرفة شركات السياحة قد أخطرت جميع الشركات المنظمة للحج وخاصة «الحج البرى» بضرورة الالتزام باتباع الضوابط التى اعتمدتها وزارة السياحة والتى تتعلق بالاشتراطات الخاصة بالسيارات الناقلة لحجاج البر وكذلك الضوابط الخاصة بالسائق الذى سيكون مسئولا عن نقل ضيوف الرحمن ومرافقتهم طوال الرحلة.