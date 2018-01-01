معرض «إيجى ترافيك» يناقش تطورات مشروعات النقل نوفمبر المقبل

يناقش معرض إيجى ترافيك المزمع انعقاده شهر نوفمبر المقبل مشروعات الطرق والنقل والكبارى والمواصلات والطاقة والكهرباء، تبعا لتصريحات المهندس عمرو شوقى رئيس شركة إيجى تك المنظمة للمعرض.

أضاف أن هذا المعرض يأتى استكمالا للدور الذى لعبته الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تطوير الطرق والكبارى والبنية التحتية، حيث يعرض أحدث التكنولوجيا فى هذا الصدد، والمنتجات المحلية والعالمية فى مجال النقل والمواصلات والطرق والكبارى وما يلزمها من تكنولوجيا وكهرباء وطاقة.

وأضاف شوقى أن المعرض لا يقتصر على طرح منتجات فقط بل يعتزم الخروج بمبادرات وحلول واقعية وجذرية لمشاكل المرور والنقل والمواصلات والطرق والكبارى.

بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى على أرض مصر، ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن معرض إيجى ترافيك يضع حلولا أيضا للحد من الحوادث المرورية، والتى بالفعل قد تقلص عددها فى آخر احصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والتى أعلنت انخفاض عدد حوادث الطرق فى النصف الأول من 2018.

وذكر تقرير صادر عن الجهاز أن عدد حوادث السيارات على الطرق فى النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثا، مقابل 5836 حادثا فى نفس الفترة من عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 24.2 بالمئة.

بفضل مشاريع الطرق الآمنة، ولذا يجب علينا مساندة الدولة فى استكمال هذه المنظومة وإتاحة كل ما هو جديد فى الأسواق العالمية.

أمام السوق المصرية للوصول إلى أحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة.

من جانبه قال أحمد علام رئيس مجلس إدارة شركة آرت لاين لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية إن هذا المعرض يمكن من خلاله تبنى أفكار بناءة فى مجال الطرق والنقل.