إلغاء اللقاء المقرر بين رئيس جواتيمالا ونظيره الأمريكي ترامب

أعلن مكتب الرئاسة في جواتيمالا اليوم الأحد، إلغاء اجتماع كان مقرراً بين رئيس البلاد ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، غدا الاثنين، لمناقشة اتفاق "الدولة الثالثة الآمنة" لطالبي اللجوء.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن الرئاسة في جواتيمالا قولها إن الاجتماع ستتم جدولته وتحديد ميعاد آخر له.

وأوضحت الرئاسة في جواتيمالا أن سبب الإلغاء يرجع إلى عدم إصدار المحكمة الدستورية في البلاد قرارها حتى الآن بشأن الطعون القانونية التي تهدف لمنع الرئيس جيمي موراليس من الاستجابة لطلبات دونالد ترامب بشأن قضايا الهجرة والأمن.

يُشار إلى أن البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية قد أعلن في وقت سابق أن ترامب سيلتقي جيمي موراليس في البيت الأبيض يوم الاثنين 15 يوليو الجاري، وكان من المقرر أن يتناول الاجتماع مواضيع الهجرة والأمن.