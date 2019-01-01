إيران: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة حاليا على أي مستوى

أكدت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد أنه لا توجد أية مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة على أي مستوى.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي القول اليوم، تعليقا على أنباء عن تسلم طهران رسالة أمريكية عبر روسيا للتفاوض بين الجانبين: "لا مفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين على أي مستوى".

كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف علق على هذه الأنباء مؤخرا بالقول :"التفاوض لا يتناسق مع الإرهاب، ونحن لا نتفاوض مع من يمارسون الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب العام الماضي من الاتفاق وفرَض حزما من العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران رغم معارضة باقي أطراف الاتفاق.

وخلال الفترة الماضية أعلنت إيران تقليص عدد من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق للضغط على الدول الأخرى الأطراف فيه للتحرك من أجل ضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.