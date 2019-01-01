تظاهرات في فنزويلا احتجاجا على تقرير مفوضة حقوق الإنسان

تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس، احتجاجا على تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن الأوضاع في فنزويلا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن المشاركين في المظاهرات ارتدوا ملابس باللون الأحمر الذي يرمز إلى التيار التشافيزي -الرئيس الراحل هوجو تشافيز- في وسط كاراكاس.

من جانبه ، قال الرئيس الفنزويلي ـ على حسابه على موقع تويتر ـ "الشعب الفنزويلي يحشد جهوده لإظهار رفضه القوي للأكاذيب والتلاعب".

بدوره، اتهم نائب رئيس الحزب الحاكم في فنزويلا ديوسدادو كابيلو، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأنها قدمت تقريرا منحازا تماما بضغط من الولايات المتحدة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد استنكرت في وقت سابق العدد المرتفع للإعدامات خارج نطاق القضاء في فنزويلا، بينما اعتبرت كراكاس أن هذا التقرير يضم "أخطاء" و"مغالطات لا تحصى".