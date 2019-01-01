أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، عن استعداد الجامعة لافتتاح شبكة المعلومات والاتصالات بعد استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بها؛ استكمالًا لمشروع الجامعة الذكية ورفع مستوى خدمة الإنترنت بالجامعة بالكامل حتى يمكن تنفيذ مشروعات الرقمنة.

وأشار إلى افتتاح مستشفى طب الأسنان الجديد بعياداته علاج الجذور، والعلاج التحفظ، والتيجان والجسور، بقوة ١٥٠ وحدة كرسي، بالإضافة إلى افتتاح معهد كونفوشيوس ومتحف الفصول الأربعة الذي يحكي تاريخ مدينة بكين.

وأضاف أنه من المقرر افتتاح مدينة الطلاب للبنين بعد انتهاء أعمال الترميمات والتطوير لمبنى (أ) ، وتطوير صالة اللياقة البدنية بها، ومركز تنمية الموارد البشرية، حيث يضم ثمان قاعات تدريبية بسعة ثلاثين متدربًا للقاعة الواحدة بالإضافة لقاعتين للندوات.