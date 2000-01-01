مسؤول فلسطيني: قوات إسرائيلية تغلق محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم

أفاد مسؤول فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت اليوم الثلاثاء بإغلاق محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، القول: "سلطات الاحتلال أغلقت محيط جبل الفرديس بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة على المدخل المؤدي إليه، وعزلته عن بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم".

ويقع جبل الفرديس على بعد 13 كيلومتراً إلى الجنوب من القدس، وحوالي خمسة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من بيت لحم، وتتربع على قمته قلعة "هيروديون"، ويبلغ ارتفاعه حوالي 785 متراً فوق سطح البحر.

وتشاهد من فوقه بيت لحم ببيوتها وعمرانها، وتُرى كذلك بيت ساحور، ودير مارسابا، والقدس، وأبو ديس، وتتناثر بيوت قلعة زعترة وبيت تعمر إلى الأسفل منه مباشرة.

ووفق الوكالة، "تستولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذا الصرح التاريخي بالقوة منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967".