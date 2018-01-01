روسيا وبيلاروس توقعان عدة اتفاقات في مجال الطاقة

قال رومان جولوفتشينكو رئيس وزراء بيلاروس (روسيا البيضاء) في تسجيل فيديو نشره على صفحة المتحدثة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء إن بلاده وقعت اتفاقا "فنيا" لتنظيم إمدادات الطاقة الروسية بما في ذلك النفط الخام إلى بلاده.

وقال جولوفتشينكو إن شروط الاتفاق في صالح بيلاروس، لكنه لم يشر إلى الأسعار ولا كميات النفط التي سيتم استيرادها من روسيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن روسيا وبيلاروس وقعتا أيضا اتفاقات خاصة ببناء محطة طاقة نووية في بيلاروس والتي قد تسمح للبلاد بتوفير "مئات الملايين من الدولارات" التي تنفقها على استيراد النفط والغاز الطبيعي بحسب رئيس الوزراء.

في الوقت نفسه من المتوقع استئناف حركة النقل بين روسيا وبيلاروس خلال الأيام المقبلة بعد شهور من وقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاءت تصريحات جولوفتشينكو بعد لقائه بنظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو.