مصدر بالتموين: موقع «دعم مصر» يتيح تغيير محافظة صرف حصص الدعم وإصدار بطاقات الفصل الاجتماعى

قال مصدر مسئول بوزارة التموين: إن الوزارة تلقت آلاف الطلبات من جانب أصحاب بطاقات الدعم خلال الأسبوعين الماضيين، ومنذ إتاحة الخدمات الجديدة عبر الموقع الإلكترونى «دعم مصر»، موضحا أن الطلبات تتزايد يوميا على الموقع بسبب توقف تلك الخدمات بالمكاتب التموينية طوال الفترة الماضية نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن موقع «دعم مصر» يتيح إمكانية طلب تغيير محافظة صرف حصص الدعم، وإصدار بطاقات الفصل الاجتماعى عن الأسرة بسبب الزواج الحديث، علاوة على إمكانية تقديم طلب الحصول على الرقم السرى وإعادة إرساله مرة أخرى من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية المسجل لدى وزارة التموين، إضافة إلى تفعيل البطاقات التموينية الجديدة، واستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد المتوفرة منذ عدة أشهر ماضية.

وأكد أن الوزارة لا تشترط تسجيل أرقام الهواتف المحمولة على موقع «دعم مصر» للحصول على الدعم، إلا أن تسجيل الرقم يمنح صاحب البطاقة التموينية فرصة الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكترونى، إضافة إلى الحصول على المعلومات الجديدة الخاصة بمنظومة الدعم، والتى ترسلها الوزارة للأرقام المسجلة لديها من فترة لأخرى، والمشاركة فى عمليات الاستقصاء التى تجريها الوزارة من خلال الموقع لمعرفة مدى جودة الخبز المقدم من جانب المخابز.

وأشار إلى أنه عند تقديم طلب من خلال موقع «دعم مصر»، يتم التواصل مع صاحب الطلب من خلال رسالة على هاتفه، ومتابعته بكل جديد فيما يخص طلبه، ومكان تسلم والحصول على الخدمة التى طلبها، إضافة إلى أن الوزارة تجرى عددا من الاستفسارات حول المنظومة التموينية بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، على أن يكون ذلك من خلال موقع دعم مصر والهواتف المحمولة لأصحاب البطاقات.