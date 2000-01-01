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رجل يضع قناعا يمر أمام شاشة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 28 فبراير 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وهبط نيكي 0.67 في المئة إلى 22631.87 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 في المئة إلى 1564.43 نقطة.