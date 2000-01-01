 المؤشر نيكي ينخفض 0.67% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي ينخفض 0.67% في بداية التعامل بطوكيو

رجل يضع قناعا يمر أمام شاشة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 28 فبراير 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز
رجل يضع قناعا يمر أمام شاشة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 28 فبراير 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 3:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 3:56 ص

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وهبط نيكي 0.67 في المئة إلى 22631.87 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 في المئة إلى 1564.43 نقطة.


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