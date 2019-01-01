قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية تتحرك بشكل جيد وواثق، آملًا في تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي يتم العمل للوصول لأهدافها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أنه يتم تطوير وتعظيم دور الموانئ وتحديد المناطق اللوجيستية التي تناسب احتياجات الدولة والاحتياجات الإقليمية بحيث يتم الالتزام بالمشروعات التي سيتم تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتًا إلى إنفاق 17 مليار دولار في استثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال الدولة وبعض الشركات، فضلًا عن توفير نحو 100 ألف فرصة عمل بالمنطقة والموانئ.



ولفت رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أنه رغم الأزمة العالمية التي تسبب بها فيروس كورونا، فإنه تم التواصل خلال الفترة الماضية مع مجموعة من المستثمرين والتعاقد على أربعة مشروعات لتنفيذها في المنطقة.



وتابع: «نعمل على دعم الصورة الزهنية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، منوهًا بأنه يتم التركيز على دعم تلك الصورة لدى العاملين بالهيئة؛ ليصبحوا دافعًا قويًا لدعم ونجاح المنطقة.

