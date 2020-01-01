 ماكرون: نريد إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة - بوابة الشروق
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ماكرون: نريد إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 5:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 5:02 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن حكومته تريد جعل ارتداء الكمامات إجباريا في الأماكن العامة المفتوحة "خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف ماكرون في حوار تلفزيوني أن هناك دلالات على أن فيروس كورونا "بدأ ينشط مجددا" في فرنسا، ولكن البلاد مستعدة لأي مستوى من إعادة الانتشار للفيروس.

وأوضح ماكرون في حوار معه بمناسبة يوم الباستيل أن فرنسا لديها مخزون كاف وإمدادات مضمونة من الكمامات والأدوية ومعدات الاختبارات.

وقال إنه سوف يتم بذل كل الجهود لتجنب فرض إجراءات إغلاق مجددا وبدلا من ذلك "فإنه في حال اندلعت موجة ثانية، يتعين بذل كل جهد لحصارها في مكانها بقدر الإمكان".

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