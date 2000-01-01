عملاق النحاس التشيلي كوديلكو يسجل 3215 حالة إصابة بكورونا

شعار عملاق النحاس التشيلي كوديلكو على مقر الشركة في وسط سانتياجو في صورة من أرشيف رويترز.

قالت شركة كوديلكو التشيلية المملوكة للدولة، أكبر منتج للنحاس في العالم، إنها سجلت 3215 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 وتسع وفيات بسبب الجائحة.

وقال خوان بنافيدس رئيس مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين إن 2473 عاملا تعافوا بالفعل بينما لا يزال 37 في المستشفى.

وحافظ العاملون في مناجم النحاس في تشيلي إلى حد كبير على الإنتاج على الرغم من صعود حاد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، رغم تزايد الضغوط المطالبة بأن تعزز الشركات إجراءات السلامة حتى إذا كان من المحتمل أن يكون على حساب الإنتاج.

وفي الأسبوع الماضي، قالت نقابات عمالية في كوديلكو، التي لديها قوة عاملة تبلغ حوالي 60 ألفا من بينهم عمال بعقود مؤقتة، إن حوالي ثلاثة آلاف عامل اصيبوا بالفيروس.

وقال وزير التعدين في تشيلي لرويترز هذا الشهر إن الحكومة ستعطي أولوية لصحة العمال في قطاعها الحيوي للتعدين حتى إذا أثر ذلك على الإنتاج.