المركزي التركي يبقي على معدل الفائدة الرئيسي عند 19%

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قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع عند 19%.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن اللجنة القول في بيان بعد اجتماعها السابع لهذا العام: "أدى التعافي القوي في الطلب العالمي، وتزايد أسعار السلع الأساسية، واستمرار قيود الإمدادات في بعض القطاعات، وارتفاع تكاليف النقل، إلى ارتفاع تكاليف أسعار المنتجين والمستهلكين دوليا".

وأضافت أن "تأثيرات ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات التضخم عالميا على الأسواق المالية الدولية لا تزال كبيرة".

وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا في يونيو الماضي بنسبة 17.53%. وارتفع المعدل السنوي بنسبة 0.94% الشهر الماضي، مقابل 16.59% في مايو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.94% في يونيو.