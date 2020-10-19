الصحة العالمية: العالم يواجه بداية موجة جديدة من جائحة كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن العالم يمر حاليا ببداية موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وأشار «تيدروس» إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم، لافتا إلى أن هذا الأمر ناجم بالدرجة الأولى عن انتشار سلالة «دلتا» المكتشفة لأول مرة في الهند.

وأوضح: «تمثل سلالة دلتا أحد أهم العوامل للارتفاع الحالي لمؤشرات الانتقال، الأمر الذي تؤزمه كذلك الاتصالات الاجتماعية والتنقلات المتزايدة، إضافة إلى الاعتماد غير المنهج للإجراءات المؤكدة في مجالين الصحي والاجتماعي».

وشدد على أن نسخة «دلتا» من فيروس كورونا انتشرت حاليا في 111 دولة حول العالم، مؤكدًا أن المنظمة تتوقع أن تتحول هذه السلالة إلى المهيمنة.