البرهان: الحوار الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، على الدور الفعال الذي قام به الاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان ومساندته في المحافل الدولية، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار في هذا الدعم حتى يتجاوز السودان التحديات الداخلية والخارجية الماثلة حاليا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء، قال «البرهان» لدى لقائه دكتورة دانيت ويبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشئون القرن الإفريقي، إن مكونات الحكومة تعمل في تناغم تام وتسعى لاستكمال هيكل الدولة من أجل المضي قدما في الإصلاحات القانونية التي تتيح الحريات وترسخ للتسامح الديني، مؤكدا أن المكون العسكري ملتزم بدعم الانتقال الديمقراطي.

وأضاف أن الحكومة الانتقالية حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي وتعمل على استقرار الأوضاع بالجارة إثيوبيا، إضافة إلى أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة، مشيرا إلى مبادرة رئيس الوزراء السوداني في هذا الخصوص.

من جانبها أشادت دكتورة دانيت ويبر مبعوث رئيس الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها حكومة الفترة الانتقالية في إرساء دعائم التحول الديمقراطي، مؤكدة حرص الاتحاد على الاستمرار في دعم السودان لمواجهة تحدياته الداخلية والخارجية.