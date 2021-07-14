الأردن يؤكد استعداده لاستقبال مصابي حريق مستشفى الحسين العراقية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لاستقبال مصابي الحريق الهائل الذي اندلع في مستشفى الإمام الحسين التعليمي في منطقة الناصرية بمحافظة ذي قار الواقعة جنوب العراق.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية ـ بأن وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني أيمن الصفدي أعرب خلاله عن خالص تعازي الأردن في ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع في مركز النقاء في مستشفى الحسين التعليمي الخاص بعزل مصابي كورونا.

وأضاف البيان أن الصفدي قدم خلال الاتصال الهاتفي صادق تعازيه لذوى الشهداء الأبرياء، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين".

وأشار البيان إلى أن الصفدي أكد "تضامن حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية مع حكومة وشعب العراق في مواجهة هذا الحادث الأليم، واستعداد مستشفيات المملكة الأردنية لاستقبال الجرحى، وتقديم أي مساعدة مطلوبة".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن أمس الثلاثاء، عن أسفه الشديد إزاء حريق مركز عزل بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 164 شخصا، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات وأسباب اندلاع هذا الحريق ستعلن خلال أسبوع واحد.