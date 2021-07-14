قال صادق عادل صديق كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري الذي توفي غارقًا في ترعة المريوطية إثر هروبه من منشأة وصفت نفسها بأنها تعالج الإدمان، إن المطرب الراحل لم يكن مدمنًا لكن كان مصابًا بالاكتئاب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، مساء الثلاثاء، إن علاقته بكريم صبري تعود إلى 12 سنة، وكانت هذه الصداقة تزداد وتقوى بمرور السنوات، مؤكدًا أن كريم كان شخصية مرحة تحب رسم الابتسام على الآخرين.

وأوضح أن أحد أسباب إصابة كريم بالاكتئاب أنه كان يملك موهبة فنية قوية للغاية، وصفها بأنها أكبر من آخرين موجودين على الساحة الفنية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الراحل لم يكن مدمنًا ولم يتعاطَ الإدمان على الإطلاق.

وأعرب صادق، عن حزنه الشديد لترويج هذه الأنباء عن كريم بعد وفاته، قائلًا: «كريم عمره ما دخل مصحة.. طول عمره كان بينجح وعاوز يكون على الساحة.. حتى لو هو فيه حاجة وحشة فربنا ستره يبقى إحنا نستره لما يموت، لكن كمان الناس بتعيب في حاجة مش فيه».

ووصف صادق، الأخبار التي تحدثت عن أن كريم كان مدمنًا ويتلقى العلاج في المصحة بأنها «غير صحيحة بالمرة»، موضحًا أن حالته كانت عبارة عن حالة اكتئاب تعرض لها بعدما انتظر صدور ألبوم له لكن لم ينجح في ذلك.

وكان مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها هروب أحد الأشخاص - تبين لاحقًا أنه كريم صبري - من المصحة والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على صاحب مصحة الإدمان، وتبين أن الموقع عبارة عن فيلا تقع على بعد أمتار من ترعة المريوطية.