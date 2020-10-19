الرئاسة اللبنانية: تشكيلة الحريري للحكومة تضم أسماء جديدة وتوزيعا مختلفا للحقائب

قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الرئيس ميشال عون، تسلم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعًا جديدًا للحقائب والطوائف مختلفًا عما كان الاتفاق عليها سابقًا.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الأربعاء، طلب «الحريري» من الرئيس ميشال عون جوابًا عنها قبل ظهر غد الخميس.

من جانبه، أبلغ الرئيس اللبناني «الحريري» أن التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قد أعلن عن تسليم الرئيس اللبناني ميشال عون، تشكيلة حكومية تضم 24 وزيرًا من الأخصائيين بحسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري.