نائب رئيس إندونيسيا يدعو الناجين من ثوران بركان روانج لاتباع التعليمات حول نقلهم لمناطق آمنة

طالب نائب الرئيس الإندونيسى معروف أمين اليوم السبت من السكان المتضررين من أحدث ثوران بركانى لجبل روانج الواقع في جزر سياو تاجولاندانج بيارو بإقليم سولاويسي الشمالية باتباع توجيهات الحكومة فيما يتعلق بنقلهم من مساكنهم القريبة من منطقة ثوران الجبل البركانى.

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية عن نائب الرئيس قوله اليوم "أطلب من المجتمع الذى أضير من الثوران البركانى اتباع التوجيهات التي قدمتها الحكومة. وستقوم الحكومة بتقييم الوضع، للوقوف على ما إذا كان من الضرورى نقل أماكن إقامتهم أم لا ".

وأكد معروف أمين فى تصريحاته التى أدلى بها للصحفيين عقب فعالية نظمتها اللجنة الإقليمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي لمنطقة بانتن الإندونيسية أن الحكومة تقوم بنقل السكان المتضررين من موجات الثوران البركانى لجبل روانج حفاظا على سلامتهم.

ونقلت صحيفة "تيمبو" الإندونيسية عن وزير الأشغال العامة والإسكان، باسوكي هاديمولجونو قوله إن عملية نقل سكان المناطق القريبة من بركان جبل روانج جارية فى الوقت الراهن إلى مناطق أخرى آمنة بإقليم سولاويسي الشمالية.

وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت حالة الطوارئ حتى 14 مايو الجارى، وحذرت من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) حال انهارت أجزاء من الجبل البركانى جراء ثورانه.

وتقع إندونيسيا، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، على منطقة حزام النار –وهي سلسلة من خطوط الصدع الزلزالية في أنحاء المحيط الهادئ- وبها أكثر من مئة بركان، بعضها ينشط بين الحين والآخر، وهى منتشرة عبر آلاف الجزر بما في ذلك مقاصد سياحية شهيرة.