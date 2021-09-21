الوقود والغذاء يرفعان التضخم خلال يونيو في فلسطين

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) في فلسطين خلال يونيو الماضي، بنحو أربعة أعشار نقطة مئوية، على أساس شهري، ونحو 4.5% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية أساسية.



وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيانات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، إن "مؤشر أسعار المستهلكين في الأراضي الفلسطينية ارتفع بنسبة 0.38% في يونيو مقارنة مع شهر مايو السابق له، و4.47% مقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي.



وأرجع "الإحصاء" هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين لارتفاع أسعار الغاز بنسبة 6.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 5.56%، وأسعار البيض بنسبة 5.25%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.89%، وأسعار الخبز بنسبة 4.78%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 4.75%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.81%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.39%، وأسعار الأرز بنسبة 0.97%.



وأشار إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 20.53%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 11.40%، واسعار البطاطا بنسبة 3.24%.



وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.41% خلال الشهر الماضي وفي قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.31%، وفي القدس الشرقية ارتفاعاً نسبته 0.31%.