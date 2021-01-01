الحزب الديمقراطي الإيطالي يدعو رئيس الحكومة لطرح برنامج على البرلمان لتجاوز الأزمة السياسية

اقترح زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا، إعلان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عن برنامج لحكومته تتوافق عليه القوى البرلمانية الداعمة له لقيادة البلاد خلال ما تبقى من أشهر للدورة التشريعية الحالية، التي تنتهي في ربيع العام المقبل، وذلك تعليقا على بوادر أزمة حكومية جديدة تلوح في الأفق بين قيادة حركة خمس نجوم ودراجي.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن ليتّا قوله اليوم الخميس: "الشيء الطبيعي أن يأتي رئيس الوزراء إلى البرلمان ويوضح مسارًا محتملاً للأشهر التسعة التي أمامنا، وتعلن الأحزاب السياسية (ضمن الائتلاف الحاكم) رأيها إن كان هذا المسار مقنعًا أم لا".

وأضاف ليتّا، الذي يعتبر حزبه على رأس القوى السياسية الأكثر حماسا ودعما لحكومة دراجي، ما سيقوله (رئيس الوزراء) في البرلمان الأسبوع المقبل سيكون حاسما بشأن إكمال الدورة التشريعية أو ذهاب الإيطاليين إلى صناديق الاقتراع للتصويت” في انتخابات سياسية مبكرة.