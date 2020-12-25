يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة عشر، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

يحضر المؤتمر الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، منهم الفنانين أشرف عبد الغفور، ومحمد رياض والناقد جرجس شكري.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل الدورة الجديدة، والكشف عن عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحاور الفكرية، واستعراض الإصدارات الخاصة بالمهرجان وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم .

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري" وتنطلق في 24 يوليو علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه في 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.