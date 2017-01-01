السفير المصري يسلم رئيس الوزراء المالطي دعوة المشاركة في الدورة 27 لمؤتمر المناخ

قام السفير خالد أنيس، سفير مصر في مالطا، بتسليم رئيس الوزراء المالطي د. روبرت أبيلا، دعوة المشاركة في فعاليات الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- ان رئيس الوزراء المالطى أعرب عن الشكر للدعوة وتقديره الكبير لمصر.

وأبرز السفير أنيس خلال اللقاء رؤية مصر لما سيمثله المؤتمر من تحول من مرحلة التعهدات إلى التطبيق.

كما استعرض، من ناحية أخرى، أوجه التعاون الثنائي بين مصر ومالطا، والاجتماعات التي عُقدت خلال الفترة الماضية، ومنها أول جولة للمشاورات الفنية حول مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وأول جولة للمشاورات الفنية حول المياه، والاجتماعات المتعددة لاستئناف رحلات الطيران المباشرة بين البلدين، وذلك لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء المالطي دعمه لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الفرص الكبيرة التي يُمكن استغلالها في إطار التعاون الثنائي.

وتبادل السفير أنيس ورئيس الوزراء المالطي الآراء حول التحديات العالمية الراهنة، ومن بينها ملفي الطاقة والأمن الغذائي.

وأشار السفير فى هذا الصدد إلى الموقف المصري من تلك التحديات لا سيما في ضوء الأعباء الكبيرة المُلقاة على عاتق الحكومة المصرية للتعامل مع نقص إمدادات القمح والحبوب وارتفاع أسعار الطاقة.