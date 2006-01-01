الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين الى ثلاث درجات مئوية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بإرتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الاسكندرية 30 24

وادى النطرون 33 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 23

مطروح 29 23

السلوم 30 24

سيوة 35 21

بورسعيد 31 24

دمياط 30 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 25

الاسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 32 25

نخل 34 20

نويبع 37 26

طابا 34 24

كاترين 33 18

الطور 33 26

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 36 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 24

سوهاج 37 26

قنا 39 27

الأقصر 40 28

أسوان 41 29

ادفو 41 29

أبوسمبل 39 28

الوادى الجديد 38 27

شلاتين 36 27

ابو رماد 35 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 28