ألمانيا تبدأ سحب الغاز من الخزانات في ظل انخفاض الإمدادات من روسيا



بدأت ألمانيا سحب الغاز الطبيعي من المخزونات التي تحتفظ بها للشتاء، وذلك في ظل انخفاض التدفقات القادمة من روسيا.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الخميس، عن الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا القول إن عمليات سحب الغاز من الخزانات تجاوزت عمليات الضخ فيها، حيث وصلت نسبة ملء الخزانات إلى 5ر64%.



ويدل ذلك على أن وضع الإمدادات في البلاد قد ساء منذ قلصت روسيا تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم1 بنسبة 60% الشهر الماضي.



وتسعى ألمانيا إلى أن تصل نسبة الملء في الخزانات إلى 90% بحلول شهر نوفمبر المقبل لتضمن القدرة على تلبية الطلبات خلال الأشهر التالية.



ورفعت الدولة مستوى مخاطر الغاز إلى ثاني أعلى درجة وهي مرحلة "الإنذار"، وذلك في يونيو الماضي، بعد انخفاض حاد في الإمدادات الروسية وألمحت إلى أن من الممكن فرض تدابير طوارئ في حال حدوث تخفيضات أخرى.



وكانت ألمانيا حذرت من أن خط نورد ستريم، حيث تجرى عمليات صيانة حاليا، قد لا يعود إلى العمل بشكل كامل بعد انتهاء الصيانة في وقت لاحق من يوليو الجاري. كما تقلصت إمدادات روسيا من الغاز عبر أوكرانيا على مدار أسابيع.



ودفع تقليص إمدادات الغاز من روسيا شركة يونيبر الألمانية للطاقة، وهي أكبر مستورد للغاز الروسي، إلى الإعلان أنها ليس لديها خيار آخر سوى سحب كميات من المخازن للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.



وكان الرئيس التنفيذي للشركة كلاوس-ديتر ماوباخ صرح يوم الجمعة الماضي بقوله:" لم يعد بمقدورنا التخزين الآن، وهو الأمر الذي نود القيام به وينص عليه التشريع، لكن الشركة تركز على الوفاء بتعاقدات الغاز التي أبرمناها مع عملائنا".

د ب أ

بدأت ألمانيا سحب الغاز الطبيعي من المخزونات التي تحتفظ بها للشتاء، وذلك في ظل انخفاض التدفقات القادمة من روسيا.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الخميس، عن الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا القول إن عمليات سحب الغاز من الخزانات تجاوزت عمليات الضخ فيها، حيث وصلت نسبة ملء الخزانات إلى 5ر64%.



ويدل ذلك على أن وضع الإمدادات في البلاد قد ساء منذ قلصت روسيا تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم1 بنسبة 60% الشهر الماضي.



وتسعى ألمانيا إلى أن تصل نسبة الملء في الخزانات إلى 90% بحلول شهر نوفمبر المقبل لتضمن القدرة على تلبية الطلبات خلال الأشهر التالية.



ورفعت الدولة مستوى مخاطر الغاز إلى ثاني أعلى درجة وهي مرحلة "الإنذار"، وذلك في يونيو الماضي، بعد انخفاض حاد في الإمدادات الروسية وألمحت إلى أن من الممكن فرض تدابير طوارئ في حال حدوث تخفيضات أخرى.



وكانت ألمانيا حذرت من أن خط نورد ستريم، حيث تجرى عمليات صيانة حاليا، قد لا يعود إلى العمل بشكل كامل بعد انتهاء الصيانة في وقت لاحق من يوليو الجاري. كما تقلصت إمدادات روسيا من الغاز عبر أوكرانيا على مدار أسابيع.



ودفع تقليص إمدادات الغاز من روسيا شركة يونيبر الألمانية للطاقة، وهي أكبر مستورد للغاز الروسي، إلى الإعلان أنها ليس لديها خيار آخر سوى سحب كميات من المخازن للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.



وكان الرئيس التنفيذي للشركة كلاوس-ديتر ماوباخ صرح يوم الجمعة الماضي بقوله:" لم يعد بمقدورنا التخزين الآن، وهو الأمر الذي نود القيام به وينص عليه التشريع، لكن الشركة تركز على الوفاء بتعاقدات الغاز التي أبرمناها مع عملائنا".