 لاتفيا تعلق اتفاقها مع روسيا بشأن تسهيل الزيارات المتبادلة بين سكان المناطق الحدودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لاتفيا تعلق اتفاقها مع روسيا بشأن تسهيل الزيارات المتبادلة بين سكان المناطق الحدودية

أ ش أ
نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 11:25 م | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 11:25 م

أعلنت حكومة لاتفيا تعليق اتفاقها مع روسيا، الذي يبسط إجراءات الزيارات المتبادلة بين سكان المناطق الحدودية اعتبارًا من الأول من أغسطس القادم.

وذكرت وزارة الخارجية في لاتفيا - في بيان نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية اليوم الخميس - إن الاتفاقية جرى توقيعها في عام 2010 لتسهيل سفر اللاتفيين والروس الذين يعيشون بالقرب من الحدود المشتركة إلى الدولة الأخرى.

ردًا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، علقت لاتفيا إصدار التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات الحدودية، للروس في جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية في لاتفيا".

كما نصحت وزارة الخارجية سكان لاتفيا بالامتناع عن السفر إلى روسيا.

وأفادت الخارجية اللاتفية بأنه لن يتم إصدار التصاريح الحدودية بعد الآن بسبب قرار روسيا إغلاق قنصلية لاتفيا في بسكوف، حيث كانت هذه هي البعثة القنصلية الوحيدة في لاتفيا التي كانت تصدرت مثل هذا التأشيرات للمواطنين الروس.

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