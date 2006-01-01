تطرح الفنانة لطيفة اليوم، ميني ألبوم، يحمل اسم "لطيفة 2022"، يضم 6 أغنيات؛ منها ثلاثة باللهجة المصرية وأغنيتين باللهجة العراقية وواحدة باللهجة التونسية.

الأغنيات المصرية هي؛ "أحسن أحسن" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وأغنية "هنعيشها مره واحدة" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع محمد حمدي، وأغنية "من بلدي" كلمات الشاب كريم حكيم وألحان خالد عبدالفتاح، أما الأغنية التونسية فهي "طار طار" ألحان رضا شعير، كما يضم الألبوم أغنيتين باللهجة العراقية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، وتوزيع تراث نمير ووسام عبد المنعم، كما قام بعمل الماستر والمكساج لكافة الأغاني مهندس الصوت أمير محروس.

وانتهت لطيفة من تصوير بعض الأغنيات مع المخرج اللبناني المقيم بألمانيا شريف ترحيمي، كما تصور كليب لأغنية "من بلدي" قريبا في مصر.

ألبوم "لطيفة 2022" يُطرح اليوم على موقع يوتيوب، بالإضافة لطرحه على منصات أنغامي وديزر، كما سيتم طرح الفيديو كليبات تباعا على قنوات "روتانا" بمعدل كل أسبوع أغنية.

وكانت روتانا طرحت مقاطع مصورة وأجزاء من أغاني الألبوم عبر منصاتها المختلفة بمواقع التواصل.